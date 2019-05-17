الأسهم القيادية تدفع المؤشرات العامة نحو المنطقة الحمراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

رضخت أسواق الأسهم لضغوطات قوية، دفعت مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للتراجع 1.22%، وسط مواصلة تراجع «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، فيما تراجع مؤشر سوق دبي هامشياً بنسبة 0.34%، مع تراجع أسهم العقار.

تباينت أسباب التراجع في السوقين، وخاصة مع تركز عمليات جني أرباح جزئية على بعض الأسهم القيادية في سوق دبي المالي، وخاصة في مؤشر قطاع العقار، بينما جاء التراجع في سوق أبوظبي، بضغوط من «أبوظبي الأول» و«اتصالات».

وانخفضت السيولة المتداولة في جلسة نهاية الأسبوع إلى 355 مليون درهم، بتداول 172 مليون سهم، تمت في 4067 صفقة؛ حيث شهد سوق دبي 160 مليون درهم، بتداول 130.2 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 195 مليون درهم، بتداول 41.6 مليون سهم.

واستقر مؤشر سوق دبي المالي في المنطقة الحمراء، مخلياً عن مستوى 2600 نقطة خلال الساعة الأولى من الجلسة، ليغلق عند 2575.01 نقطة، بتراجع نسبته 0.34% أي 8.7 نقطة.

وانخفض مؤشر البنوك 0.23%، متأثراً بتراجع «دبي الإسلامي» 0.40% إلى 4.98 درهم، بتداول 24.1 مليون درهم، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير عند 11.05 درهم، بتداول 11.2 مليون درهم. كما تراجع «جي إف إتش» 2.18% إلى 0.851 درهم، بتداول 16.2 مليون درهم.

وتراجع العقار 0.83%، مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.23% إلى 4.26 درهم، بتداول 22.6 مليون درهم، كما تراجع «أرابتك» 6.98% إلى 1.6 درهم، متأثراً بتراجع أرباح الشركة للربع الأول بنسبة 50%، كما طال التراجع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.16% إلى 3.62 درهم، و«إعمار مولز» 1.1% إلى 1.8 درهم، وتراجع «الاتحاد العقارية» 2.82% إلى 0.31 درهم، بضغوط من نتائج الشركة.

وسجل «داماك العقارية» الارتفاع الوحيد في مؤشر القطاع بنسبة 0.22% إلى 0.905 درهم؛ وذلك رغم تسجيل الشركة لتراجع قوي في الأرباح.

وارتفع الاستثمار 0.47%، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.82% إلى 1.23 درهم، بتداول 1.6 مليون درهم، كما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.24% إلى 0.845 درهم، فيما تراجع «سوق دبي المالي» 0.72% إلى 0.69 درهم، بتداول 5 ملايين درهم.

وارتفع التأمين 0.64%، مع ارتفاع «دار التكافل» 5.32% إلى 0.495 درهم، كما ارتفع «أمان» 2.27% إلى 0.45 درهم، بينما تراجع «تكافل الإمارات» 2.67% إلى 1.46 درهم.

وارتفع سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 2.16% إلى 0.189 درهم، بتداول 1.9 مليون درهم.

وانخفض «أرامكس» 1.11% إلى 4.45 درهم، و«الخليج للملاحة» 0.24% إلى 0.82 درهم، فيما ارتفع «العربية للطيران» 0.81% إلى درهم واحد.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.22%، ليغلق عند 4719.26 نقطة، وسط تراجع «البنوك» 0.1.45% و«الاتصالات» 1.67% و«الطاقة» 0.01%، وارتفاع «الاستثمار والخدمات المالية» 1.09%.

وانخفض «أبوظبي الأول» 2.14%، إلى 13.7 درهم، وسط تداولات بقيمة تلامس 100 مليون درهم، على إثر عدم قيام «إم إس سي آي» بزيادة وزن البنك في المؤشر القياسي العالم، وتراجع «الشارقة الإسلامي» 2.75% إلى 1.06 درهم، بينما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.36% إلى 4.46 درهم.

وتراجع أيضاً سهم «اتصالات» 1.67% إلى 15.34 درهم، وسط تداولات بقيمة 15.3 مليون درهم.

وفي قطاع الطاقة، ارتفع «دانة غاز» 1.23% إلى 0.90 درهم، بتداول 4.77 مليون درهم، فيما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.37% إلى 2.66 درهم.

وارتفع «الواحة كابيتال» 2.15% إلى 0.95 درهم، بينما تراجع «إشراق للاستثمار» 0.49% إلى 0.40 درهم.

وتباينت توجهات المستثمرين الأجانب في السوقين، بعدما سجلوا محصلة شراء في دبي بنحو 11 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي بنحو 62 مليون درهم؛ حيث وصلت إجمالي مشتريات الأجانب في السوقين إلى نحو 123.5 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 174.5 مليون درهم.

كما سجل المواطنون، أيضاً، محصلة بيعية بقيمة 11.5 مليون درهم في دبي، و 45.8 مليون درهم، كمحصلة شرائية في أبوظبي؛ حيث بلغت المشتريات في السوقين نحو 178.15 مليون درهم، فيما بلغت المبيعات 143.8 مليون درهم.

وسجل الخليجيون، محصلة شرائية في السوقين بنحو 15.7 مليون درهم؛ نتيجة لمشتريات بقيمة 26.4 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 10.7 مليون درهم.

أما العرب، فسجلوا تداولات ضعيفة والتي انعكست على تحركاتهم في السوق؛ حيث بلغت مشترياتهم في السوقين نحو 27 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 26 مليون درهم، بمحصلة شرائية تلامس المليون درهم.

وتباينت توجهات المستثمر المؤسسي في السوقين، بعدما سجل محصلة شرائية بنحو 5.7 مليون درهم في سوق دبي، ومحصلة بيعية في سوق أبوظبي بنحو 31.7 مليون درهم.

وبلغ إجمالي مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 227.3 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 253.3 مليون درهم.

وفي المقابل، سجل المستثمرون الأفراد مشتريات بقيمة 127.8 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 108 ملايين درهم.