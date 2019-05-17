جزيرة ياس تُطلق برنامج جوائز محتوى السفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أعلنت جزيرة ياس، عن إطلاق برنامج جوائز جزيرة ياس لمحتوى السفر الأول من نوعه، والذي يحتفي بالأسلوب السردي وجودة المحتوى الصحفي الذي يقدمه الإعلاميون من خلال تكريم جهودهم وتعاونهم المستمر. وجاء ذلك خلال حفل إفطارٍ حصري أقيم في «عالم وارنر براذرز» أبوظبي مساء أمس الأول.

وستكرم الدورة الافتتاحية من جوائز جزيرة ياس لمحتوى السفر أعمالاً تندرج ضمن خمس فئات مختلفة، بما في ذلك: «جائزة أفضل صحافة متخصصة»، و«جائزة أفضل مقالة حول العطلات القصيرة في جزيرة ياس»، و«جائزة أفضل مقالة حول العطلات العائلية في جزيرة ياس»، و«جائزة أفضل مقالة حول أحد معالم جزيرة ياس»، و«جائزة أفضل صانع للمحتوى الرقمي حول جزيرة ياس».

وسيتمكن الكتّاب وصنّاع المحتوى من ترشيح مشاركاتهم مباشرة، أو من خلال الترشح من قبل شركاء الوجهة، حيث سيجري تكريم الفائزين في الدورة الأولى للبرنامج خلال شهر إبريل/ نيسان من عام 2020.

و قالت مارينا تشيبريانو، مدير عام شركة «إكسبيرينس هاب» المسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس: «تحتفي جوائز جزيرة ياس لمحتوى السفر، بجودة المحتوى الإعلامي والرقمي الذي يقدمه الصحفيون وصناع المحتوى المتخصصون في قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات ومن جميع أنحاء العالم.

ونود أن نتوجه بخالص الشكر للشركاء والداعمين الإعلاميين لتسليطهم الضوء على هذه الوجهة الرائعة في أبوظبي، وإلهام السيّاح لاستكشاف جزيرة ياس من خلال مختلف أنواع المحتوى الإبداعي المتميز».