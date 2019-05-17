الذهب يستقر عند 1300 دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقر الذهب أمس، ليتماسك في نطاق ضيق دون المستوى الرئيسي البالغ 1300 دولار، في الوقت الذي فرضت فيه واشنطن عقوبات على شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، مما أضر بالتفاؤل في تحقيق انفراجة في التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وخلال التعاملات استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1295.93 دولار للأوقية (الأونصة)، متحركاً في نطاق محدود بنحو ثلاثة دولارات.

كما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1297.40 دولار للأوقية. وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني: «ما زال هناك الكثير من التوترات الكامنة (المحيطة بالعلاقات التجارية الأمريكية الصينية)، لذا قد يكون ذلك داعماً للذهب».

وأضاف شارما أنه بينما قد تكون مكاسب الذهب محدودة بفعل توقعات بإجراء محادثات بين الولايات المتحدة والصين، فإن المعدن الأصفر سيظل يحوم حول نطاق 1280-1310 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 14.78 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.7% إلى 1335.71 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1% إلى 844.63 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 837.75 دولار في الجلسة السابقة.(رويترز)