شكرا لقرائتكم خبر عن ..و1.75 مليون مكاسب «الاتحاد العقارية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أرباح «الاتحاد العقارية» للربع الأول 2019، لتصل إلى 1.75 مليون درهم، مقارنة مع 182.7 مليون درهم في الربع الأول 2018، وذلك بتراجع نسبته 99%.

ويعود هذا التراجع إلى تضمين نتائج الربع الأول 2018 أرباحاً استثنائية من بيع مشروع مشترك بقيمة 125 مليون درهم.وانخفضت إيرادات الشركة في الربع الأول 2019 بنحو 11%، لتصل إلى 115.9 مليون درهم، مقارنة مع 103 ملايين درهم في الربع الأول 2018.

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