شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه المصري لأعلى مستوى أمام الدولار في عامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الجنيه المصري أمس إلى أعلى مستوى له في عامين أمام الدولار الأمريكي، وهو ما يعزوه البنك المركزي المصري إلى «تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة». وبلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للدولار للشراء. وقال المركزي المصري: سعر الدولار تراجع أمام الجنيه 87 قرشاً منذ بداية العام 2019.

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