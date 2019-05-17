شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تطلب تشكيل ائتلافات لمناقصة حقلي هيل وغاشة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت شركة«أدنوك» من شركات المقاولات التي رشحتها لمناقصة عقدي التطوير الرئيسيين في حقلي غاشة وهيل للغاز الحامض، تشكيل ائتلافات فيما بينها للتقدم لمناقصة العقدين.

وذكرت «ميد» أن الشركة تسلمت الدفعة الثانية من طلبات الترشح يوم 2 مايو /أيار الجاري وبلغ العدد الكلي للشركات التي تقدمت بطلبات الترشح 23 شركة وائتلافاً دولياً تخصصياً. وتوقعت المجلة أن تطرح «أدنوك» وثائق المناقصة نهاية شهر يوليو/تموز المقبل أو بداية أغسطس/آب.

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