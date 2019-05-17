شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بلتون يوصى بشراء "الإسكندرية للحاويات" بقيمة عادلة 19.25 جنيه للسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى بنك الاستثمار بلتون، بشراء شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بقيمة عادلة 19.25 جنيه للسهم.

وكانت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، قد أعلنت نتائج الأعمال المدققة عن الربع الثالث من العام المالى 2018/2019، والتى أظهرت تسجيل صافى دخل بنحو 387 مليون جنيه، بانخفاض 33% مقارنة بالربع الثالث من العام المالى 2017/2018 وبنسبة 17% مقارنة بالربع الثانى من العام المالى 2018/2019.

وأرجع بلتون، أسباب الانخفاض فى أرباح الإسكندرية للحاويات؛ إلى إضافة رسوم تعويض تقدّر بـ 92 مليون جنيه، خاصة بحادث رافعة فى إيرادات فترة المقارنة (الربع الثالث من العام المالى 2017/2018)، فضلاً عن خسائر فروق تحويل عملة بواقع 46 مليون جنيه ناتجة عن ارتفاع قيمة الجنيه فى الربع الثالث من العام المالى 2018/2019.

وتراجعت الأرباح من العمليات الرئيسية بعد استبعاد رسوم التعويض وخسائر فروق تحويل العملة وبنود غير متكررة ومتقلبة أخرى بنسب طفيفة 6% على أساس سنوى و7% على أساس ربع سنوى، مع انكماش سنوى بدعم من انخفاض الدخل من الفوائد وانكماش طفيف فى الهامش التشغيلى.

وأضاف "بلتون"، أن إيرادات الإسكندرية للحاويات ارتفعت بنسبة 4% على أساس سنوى لتصل إلى 665 مليون جنيه فى الربع الثالث من العام المالى 2018/2019، بعد استبعاد رسوم التعويض فى الربع الثالث من العام المالى 2017/2018، لتعكس استمرار تحسن الإنتاجية بنسبة زيادة 8% مما عوض انخفاض إيرادات كل وحدة مكافئة لعشرين قدماً بالجنيه المصرى، وبنسبة انخفاض 4% إثر ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار فضلاً عن انخفاض إيرادات كل حاوية بالدولار الأمريكى وبنسبة انخفاض 2% على أساس سنوى.

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أما على أساس ربع سنوى، انخفضت الإيرادات بنحو 7%، وأرجع بلتون، أسباب ذلك؛ إلى أولا تراجع عدد الحاويات المتداولة بنسبة انخفاض 5% نتيجة عوامل موسمية اعتيادية، ثانيا انخفاض إيرادات كل حاوية نتيجة ارتفاع الجنيه على الرغم من التحسن الطفيف فى الرسوم المقومة بالدولار بنسبة نمو1%، أما على أساس تسعة أشهر، بلغت الإنتاجية 947 ألف حاوية، مرتفعة بنسبة 10% على أساس سنوى.

وشهد مجمل ربح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تراجعاً ملحوظاً بنسبة 16% على أساس سنوى مسجلاً 435 مليون جنيه، ولكن مع استبعاد مبلغ التعويض غير المتكرر فى فترة المقارنة، يرتفع مجمل الربح بنسبة 2% على أساس سنوى.

أما هامش مجمل الربح (بعد استبعاد مبلغ التعويض)، انكمش بنحو 1.6 نقطة مئوية على أساس سنوى مسجلاً 65.5% فى الربع الثالث من العام المالى 2018/2019، وذلك نتيجة ارتفاع الإيجار والرسوم، ورغم الزيادة الطفيفة فى مجمل الربح، شهدت الأرباح من العمليات الرئيسية انخفاضاً بنسبة 6%، إثر انخفاض الدخل من الفوائد بنسبة 56% على أساس سنوى مسجلاً 35 مليون جنيه، وذلك بعد توزيع الشركة مبلغ 1,3 مليار جنيه استثنائى للمساهمين، مما أدى لانخفاض السيولة النقدية الضخمة لدى الشركة إلى 2,5 مليار جنيه حتى 31 مارس 2019 مقابل 3,9 مليار جنيه العام السابق.