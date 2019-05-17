الان تتابع الذهب يتأرجح مع تحسن إقبال المستثمرين على المخاطرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

يتأرجح الذهب لكن في نطاق ثابت اليوم الجمعة، بعد أن تكبد أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية في شهر في الجلسة السابقة، بفعل ارتفاع الدولار وتزايد شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر بفضل بيانات أمريكية قوية ونتائج أعمال شركات.

وبحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر تقريبا عند 1286.44 دولار للأوقية

(الأونصة).

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1287.20 دولار للأوقية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة أمس الخميس، في أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد في شهر بعد تحسن الإقبال على المخاطرة.

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وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز ومقرها سنغافورة “الأسواق تميل بشدة صوب الأصول العالمية المخاطر.المستثمرون يسعون لأن يضعوا في الحسبان حدوث انفراجة في المحادثات (التجارية الصينية الأمريكية) بسبب اللغة التصالحية الصادرة عن المعسكرين”.

وأضاف أن نتائج أعمال قوية لشركات قدمت أيضا الدعم للأسهم والدولار مما يضغط على الذهب.

وواصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها بفضل أرباح إيجابية وكذلك بيانات اقتصادية قوية تبرز قوة الاقتصاد المحلي. في غضون ذلك، بلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات منافسة، أعلى مستوى في أسبوعين.

ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.52 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أدنى مستوى منذ 14 ديسمبر كانون الأول من 2018 عند 14.46 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 824.95 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوى في شهرين عند 823.50 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1323.57 دولار للأوقية وتراجع ما يزيد عن 18 بالمئة منذ أن سجل المعدن المُستخدم في المحولات التحفيزية في أنظمة عوادم السيارات مستوى قياسيا مرتفعا عند 1620.53 دولار في مارس آذار.