شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية ملحوظة ليضغط على الدعم المحوري 1286.00، وكما أشرنا في تقاريرنا الرئيسية، يمثل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 1302.60، مع الإشارة إلى أن استمرار الضغط السلبي وتأكيد الكسر سيدفع السعر لمواصلة الانخفاض وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1275.30 وتمتد إلى 1253.20.

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