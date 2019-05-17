شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار الضغط على مستوى 1.1180 ويحاول تأكيد كسره، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.1100 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1250.

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