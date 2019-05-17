شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين مزيد من الارتفاع القوي ليحقق هدفنا الأول المتوقع عند 158.00 ويختبر مستوى المقاومة الذي يظهر بالصورة، ونتوقع استمرار الميل الصاعد لتجاوز المستوى المذكور وامتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 175.00 على المدى القريب.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 147.34.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 145.00 والمقاومة 162.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد