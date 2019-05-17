شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر اللايتكوين من ملامسة هدفنا المتوقع عند 106.20 وارتد هبوطاً ليختبر الدعم المحوري 98.84 الآن، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مناطق 92.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نشير إلى أن اختراق 106.20 سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 109.25 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 98.84 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد