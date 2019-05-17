شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الإيثريوم صعوداً بقوة لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 260.90 واخترقه ليستقر فوقه الآن، مما يفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط، ونتوقع التوجه نحو حاجز 300.00 دولار كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 225.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 240.00 والمقاومة 260.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد