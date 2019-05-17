شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر البتكوين من هدفنا المنتظر عند 8400.00 وارتد هبوطاً ليضغط على دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يحاول التخلص من سلبيته واكتساب العزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 7880.00، في حين يمثل اختراق 8400.00 مفتاح الاندفاع نحو 8870.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7900.00 والمقاومة 8400.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد