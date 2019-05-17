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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بملامسة هدفنا المنتظر عند 0.6905 ويظهر بعض الميل الصاعد بعد ملامسة دعم القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، وقد يظهر بعض الميل الصاعد المؤقت قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، حيث نرجح استمرار الميل الهابط بثبات السعر دون مستوى 0.7044، وبدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 0.6800.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6980
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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