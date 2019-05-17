شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الصاعد في طريقه لاختبار محتمل لمقاومة النطاق الجانبي 72.65، يرافقه ظهور إشارات تشبّع في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما قد يضغط على السعر للتداول بسلبية والتوجه نحو دعم النطاق المذكور عند 69.62.

وبشكل عام، سيبقى النطاق الجانبي مسيطراً على المدى اللحظي إلى أن يتمكّن السعر من تخطي أحد أطرافه المذكورة أعلاه، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي