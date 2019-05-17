شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً لخط المقاومة الذي يظهر بالصورة، ولا يزال السعر ضمن النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم 60.86 والمقاومة 62.70، مما يبقي على سيناريو الحركة الجانبية قائماً إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد هذين المستويين وتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.86 والمقاومة 63.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي