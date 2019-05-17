الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 16-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً لخط المقاومة الذي يظهر بالصورة، ولا يزال السعر ضمن النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم 60.86 والمقاومة 62.70، مما يبقي على سيناريو الحركة الجانبية قائماً إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد هذين المستويين وتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

 

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.86 والمقاومة 63.80

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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