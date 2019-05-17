شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع استثمارات السعودية والإمارات بالسندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت استثمارات كل من المملكة العربية السعوية ودولة الإمارات بسندات وأذون الخزانة الأمريكية وذلك على أساس شهري في مارس الماضي.

وأظهرت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، أن السعودية رفعت استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية بقيمة مليار دولا خلال شهر مارس الماضي، ليرتفع رصيدها إلى 170 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 1.8 % عن مستوياتها في فبراير السابق له والبالغة 16

يشار إلى أن السعودية، وبحسب البيانات الأمريكية، تحتل المركز الحادي عشر بين المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية.

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والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة لا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

ووفقا للبيانات فإن حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية ارتفعت إلى نحو 55.6 مليار دولار في يوليو 2018 مقابل نحو 54.5 مليار دولار فبراير الماضي.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الصين في المركز الأول بحيازة بلغت 1.12 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1.078 تريليون دولار.