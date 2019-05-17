شكرا لقرائتكم خبر عن "داماك" تتوقع 4 مليارات درهم مبيعات في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع مدير علاقات المستثمرين في داماك العقارية عمرو أبو شعبان، وصول المبيعات الإجمالية لشركة "داماك" إلى نحو 4 أو أكثر من 4 مليارات درهم في عام 2019.

وأوضح إن الشركة شهدت تحسنا في مبيعاتها إلى 1.2 مليار درهم في الربع الأول من 2019، بتحسن 20% في أرقام المبيعات في الربع الأخير من 2018، بحسب قناة العربية.

وعلى أساس ربعي شهدت المبيعات تحسنا طفيفا منذ مطلع 2018، وحتى الربع الأول من 2019.

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وبين ان لدى الشركة ما قيمته 3 أو 4 مليارات درهم شقق ووحدات جاهزة، مبيعاتنا في الربع الأول كانت بمقدار الثلثين وحدات جاهزة والثلث كان من نصيب البيع على الخارطةـ لافتا إلى تركيز الشركة حاليا على بيع ما لدينا من وحدات جاهزة.

وأشار إلى أن الشركة لن تطلق مشاريع كبيرة خلال العام الحالي باستثناء مشاريع صغيرة قد تكون في منطقة وسط دبي.

وانخفضت الأرباح الفصلية للشركة بنسبة 93% لتصل إلى 31 مليون درهم، في الربع الأول من 2019.

وعزت ذلك إلى تراجع الإيرادات بنسبة 52% لتصل إلى 900 مليون درهم. كما تراجعت تكاليف المبيعات بنسبة 42% لتصل إلى 650 مليون درهم.