شكرا لقرائتكم خبر عن النقد الدولي بتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بـ2.9% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي بالسعودية بنسبة 2,9% في العام 2019، مفيداً أن زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ الإصلاحات دعما النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن ذلك سيعزز النمو الاقتصادي الكلي ليصل إلى 1.9% وهو ما يمثل ارتفاعا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8%، بحسب العربية نت.

كما أشار الصندوق إلى أن ارتفاع الإنفاق العام في السعودية من شأنه دعم النمو، ولكنه أيضا سيدفع عجز الموازنة إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.

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وأوضح صندوق النقد أن تقديراته تستند إلى افتراض بلوغ متوسط إنتاج النفط 10.2 مليون برميل يوميا ومتوسط سعر النفط عند 65.5 دولارا للبرميل.

ونوه البيان بالتحسن في إدارة الإنفاق الحكومي وبشفافية المالية العامة، مؤكداً وجوب استمرارهما، متطرقاً إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطور إطار المالية العامة متوسط الأجل.

وأشاد البيان بالتقدم في إصلاحات السوق المالية، التي تُوجت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية، وتوسيع نطاق منحنى عائد السندات الحكومية ليشمل آجال الاستحقاق الطويلة، مما يسهم في تنمية القطاع المالي وتعميق سوق الدين للقطاع الخاص.