شكرا لقرائتكم خبر عن "شعاع كابيتال" تتحول للخسارة وتتكبد 24.9 مليون درهم بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة شعاع كابيتال، المعلنة اليوم الخميس، عن تحقيقها للخسائر خلال الربع الأول من العام 2019.

وحسب بيان الشركة، المنشور على موقع "دبي" المالي، حققت الشركة صافي خسائر لملاك الشركة الأم بلغت 24.9 مليون درهم مقارنة صافي ربح بلغ 11.7 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وارتفعت جملة المصاريف بالربع الأول إلى 78.8 مليون درهم مقارنةً بإجمالي مصاريف بلغ 35.3 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

كذلك تراجعت الأرباح من الاستثمارات إلى 4 مليون درهم مقارنة بما مقداره 7.6 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

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وعلى النحو الآخر، ارتفعت إيرادات الفوائد إلى 13.6 مليون درهم مقارنة بما مقداره 12.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

كذلك ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات إلى 33.7 مليون درهم مقارنة بما مقداره 12.1 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 29.2 مليون درهم خلال الربع الرابع من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 14.2 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة نمواً في إيراداتها بالربع الرابع 2018 بلغ 40% لتصل إلى 60.1 مليون درهم إماراتي، مقابل 42.8 مليون درهم في الربع الرابع 2017.

كذلك تراجعت أرباح الشركة بنسبة 63% إلى 27.2 مليون درهم خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مُقابل صافي ربح بلغ 74 مليون درهم خلال العام 2017.