شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الغاز والتصنيع" توصي بتوزيع أرباح نقدية دورية واستثنائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، في اجتماعه المنعقد يوم أمس الأربعاء، للجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية 2019، بقيمة تبلغ 31.875 مليون ريال عن كل ربع.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 75 مليون سهم، بواقع 0.425 ريال للسهم الواحد عن الربع الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 4.25% من القيمة الاسمية للسهم.

وبصورة استثنائية، ستقوم الشركة بتوزيع استثنائي عن كل ربع من الثلاثة أرباع من العام بقيمة 16.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلع 0.225 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم تبلغ 2.25%.

وأشارت الشركة إلى أن هذه التوزيعات الاستثنائية جاءت بناءً على ما أعلنته الشركة، في الخامس من مارس الجاري، عن موافقة الجمعية العمومية لإحدى الشركات المستثمر فيها على توزيع أرباح نقدية.

Advertisements

وأشارت الشركة إلى أن أحقية الأرباح عن الربع الثاني ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم 18 أغسطس المُقبل على أن يتم التوزيع في 29 أغسطس المُقبل. على أن تكون الأحقية في الأرباح عن الربع الثالث في 14 أكتوبر المُقبل، ويتم التوزيع في 24 أكتوبر المُقبل. كذلك من المُقرر أن تكون أحقية توزيع أرباح الربع الرابع في 9 ديسمبر المُقبل، ويتم توزيع الأرباح في 19 ديسمبر المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن عمومية الشركة وافقت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من السنة المالية 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 31.875 مليون ريال.

ووافقت الجمعية على توزيع أرباح استثنائية عن الربع الأول بقيمة 16.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلع 0.225 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم تبلغ 2.25%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 85.79 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 38.83 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى الارتفاع في إجمالي الربح بـ 3.6 مليون ريال بسبب الزيادة في مبيعات الغاز، والارتفاع في إيرادات الاستثمارات الأخرى بـ53 مليون ريال.