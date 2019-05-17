شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر المخصصات تقود أرباح "الاتحاد العقارية" للتراجع 99% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الاتحاد العقارية، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع الأرباح بنسبة 99% الربع الأول من العام 2019.

وحسب بيان الشركة، المنشور على موقع "دبي" المالي، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.7 مليون درهم مُقابل صافي أرباح بلغ 182.7 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتحملت الشركة صافي خسارة بلغت 24.9 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري نتيجة المخصصات التي تم اتخاذها لمرة واحدة لشطب وتغطية انكشاف الشركة على بعض الأصول القديمة، والتغيرات في المعايير المحاسبية.

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وفي المُقابل ارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 55.4 مليون درهم مقارنة بما مقداره 33.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وكما في 31 مارس 2019، بلغ حجم ميزانية الاتحاد العقارية وإجمالي أصولها 2.2 مليار درهم إماراتي ارتفاعاً من 2.1 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2018. كما بلغ حجم السيولة لدى الشركة مستويات قوية وصلت إلى 572.7 مليون درهم إماراتي وبلغ صافي الأصول العائدة للمساهمين 790.2 مليون درهم إمارتي.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح خلال العام 2018 بلغت 62.3 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغ 2.4 مليار درهم في 2017.

وجاء تحقيق الأرباح مدفوعاً بزيادة إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 19% ليصل إلى 763 مليون درهم خلال 2018، مقارنةً مع 639.8 مليون درهم خلال 2017.