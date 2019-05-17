شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الغاز والتصنيع" تعتمد توزيع أرباح نقدية دورية واستثنائية عن الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من السنة المالية 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 31.875 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 75 مليون سهم، بواقع 0.425 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 4.25% من القيمة الاسمية للسهم.

ووافقت الجمعية على توزيع أرباح استثنائية عن الربع الأول بقيمة 16.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلع 0.225 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم تبلغ 2.25%.

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وأشارت الشركة إلى أن هذه التوزيعات الاستثنائية جاءت بناءً على ما أعلنته الشركة، في الخامس من مارس الجاري، عن موافقة الجمعية العمومية لإحدى الشركات المستثمر فيها على توزيع أرباح نقدية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2017 بإجمالي 120 مليون ريال، بحصة تبلغ 1.6 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 16% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 85.79 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 38.83 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى الارتفاع في إجمالي الربح بـ 3.6 مليون ريال بسبب الزيادة في مبيعات الغاز، والارتفاع في إيرادات الاستثمارات الأخرى بـ53 مليون ريال.