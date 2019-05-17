شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية البنك "الأول" توافق على الاندماج مع "ساب" " والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للبنك"الأول"، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على العرض المُقدم من البنك السعودي البريطاني "ساب" بشأن عملية الدمج ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى ساب من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عملية الدمج ستتم من خلال من خلال إصدار 0.48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك، وانقضاء البنك نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين بنك ساب والبنك بتاريخ 3 أكتوبر 2018.

كذلك تم الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بعملية الاندماج.

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وعلى النحو ذاته، وافقت عمومية "ساب" على زيادة رأس مال البنك من 15 مليار ريال سعودي إلى 20.547 مليتر ريال سعودي وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

وتجدر الإشارة إلى أن الاندماج سيكون نافذاً بعد استيفاء كافة شروطه، بما في ذلك الشرط المتعلق بفترة اعتراض الدائنين وفقاً لاتفاقية الاندماج ولأحكام المادة (193) من نظام الشركات وكما هو موضح في تعميم المساهمين.

هذا وسيتم زيادة رأس مال بنك ساب من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي البنك الأول وذلك لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

ومن المُقرر أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك الأول عند نفاذ قرار الإندماج، والمقيدين في سجل مساهمي البنك الأول لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.