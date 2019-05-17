شكرا لقرائتكم خبر عن بنك المشرق: ندرس خيار الدمج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق أن البنك يدرس خيار الدمج إذا وجد فرصة سانحة ومناسبة لذلك.

وأكد عبد العزيز الغرير، أنه ليس هناك أمور مستبعدة بالنسبة للبنك في هذا الصدد، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأضاف أن العديد من البنوك في دولة الإمارات والمنطقة قررت الدخول في عمليات دمج، حتى في السعودية، رغم انخفاض عدد البنوك هناك.

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وشهدت دولة الإمارات في عام 2016 صفقة الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، لتتمخض عن كيان مصرفي عملاق هو الأكبر من حيث حجم الأصول وهو بنك أبوظبي الأول.

وسبق هذا الاندماج عملاق آخر بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في بنك الإمارات دبي الوطني.

ومؤخرا شهدت إمارة أبوظبي صفقة اندماج كبرى أخرى بين ثلاثة بنوك وهي:بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الهلال، وتمخض عنها قوة مصرفية إقليمية بلغ حجم أصولها 110 مليارات دولار.