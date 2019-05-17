شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارف الإماراتية يطلق مبادرة جديدة للرهن العقاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عن مبادرة يطلقها الاتحاد، بمشاركة من دوائر الأراضي والأملاك في الدولة؛ لخلق منظومة متكاملة للرهن العقاري، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف من بنوك وشركات عقارية وعملاء.

وأوضح أن المبادرة تشمل مقترحات لتغييرات وتعديلات لقوانين الرهن العقاري والنظم التي تحكم القطاع، وسيتم طرح هذه المبادرة، بما تضم من مقترحات على المستوى الحكومي في مرحلة لاحقة.

وقال: إن المبادرة في جزء منها تتضمن تسهيل حصول العميل على الرهن العقاري مباشرة، دون حاجة للرجوع إلى دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة لتسجيل العقار، بحسب صحيفة الخليج.

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وأوضح أن هذا الأمر الذي بدأ بتطبيقه بالفعل بنك "المشرق" بالاتفاق مع دائرة الأراضي في دبي، تختصر الزمن اللازم لإتمام الرهن العقاري من أسابيع إلى أيام.

وأكد أن الاتحاد يقوم حالياً بدراسة حول أفضل الممارسات والتشريعات العالمية على هذا المستوى.

وقال: إنه ولصيانة النمو المستدام والاستقرار في القطاع العقاري من المهم أن يتم تعديل النظم والقوانين، بما يخدم أهداف النمو على المدى الطويل.