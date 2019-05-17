شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أرامكو" السعودية تتجاوز ربح أكبر 5 شركات نفط في العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم زادت أرباح شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" خلال العام الماضي بنسبة 35% سنوياً إلى 224 مليار دولار، وهو ما يتجاوز إجمالي أرباح أكبر 5 شركات نفط في العالم بعد الشركة السعودية، وهو ما قد يفسر صفقات الاستحواذ التي عقدتها الشركة.

ويزيد على إجمالي أرباح أكبر 5 شركات نفط في العالم بلغ حوالي 210 مليارات دولار، وهي "بترو تشاينا" الصينية و"شل" البريطانية الهولندية و"إكسون موبيل" الأمريكية و"بي.بي" البريطانية و"شيفرون" الأمريكية، بحسب وكالة بلومبرج.

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واستحوذت "أرامكو" في يناير الماضي على حصة من شركة "هيونداي أويل بنك"الكورية الجنوبية، ووافقت على إقامة مصفاة نفط في شمال الصين بقيمة 10 مليارات دولار.

وفي فبراير الماضي، اشترت حصة مسيطرة من شركة البتروكيماويات السعودية "سابك" في مارس الماضي.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.