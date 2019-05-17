شكرا لقرائتكم خبر عن "أغذية" الإماراتية: لا نفكر في الاندماج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أغذية"، إن الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، لا تفكر في الاندماج مع شركات أخرى.

وأضاف أن الشركة رصدت نحو ملياري درهم لتنفيذ عمليات استحواذ وتأمل في تنفيذ صفقة قبل نهاية العام الجاري، في ظل مساعيها للتوسع والنمو، بحسب صحيفة البيان.

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وأوضح أن "أغذية" تدرس فرصاً توسعية في أفريقيا لا سيما بعد أدائها القوي في مصر والتي تعتبر بوابة الشركة الرئيسية للعمل في الدول الأفريقية.

وركزت "أغذية" في توسعاتها خلال السنوات الماضية على دول الخليج، ونجحت في 2016 بالاستحواذ على قسم المياه لدى شركة "دلتا للتسويق" السعودية التي تمتلك وتنتج أيضاً مياه "العين" في المملكة.فيما استحوذت في 2015 على شركة "البيان" للمياه في الإمارات وعمان.

وكشفت النتائج المالية للمجموعة في وقت سابق، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 2.11% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغة 210.453 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 206.090 مليون درهم في عام 2017.