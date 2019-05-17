شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ماركة" توافق على عدم استمرارية النشاط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مساهمو شركة "ماركة" المدرجة في سوق دبي المالي، خلال اجتماعهم أمس على عدم استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها.

وخلال الاجتماع الثاني للعمومية ظهر أمس وافق 90% منهم على قرار عدم استمرار النشاط.

وقال خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن القرار النهائي يبقي في يد الجهات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، من أجل الإجراءات المترتبة على قرارات الجمعية، بحسب صحيفة البيان.

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ولفت إلى أن استمرارية الشركة مرهون بزيادة رأس المال، حيث أنها بحاجة لزيادة رأس المال بما لا يقل عن 500 مليون درهم، من أجل استمرار النشاط.

ووافقت الجمعية العمومية أيضاً على تقرير الحسابات عن السنة المالية 2018 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمة مدققي الحسابات وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.

وكشفت البيانات المالية للشركة، عن تراجع خسائرها بنسبة 68% خلال عام 2018 بالغة 76.92 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 242.15 مليون درهم خلال العام 2017.