شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات:ا ستقالة الرئيس التنفيذي لصندوق أبراج للرعاية الصحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت مذكرة استقالة خوار مان، الرئيس التنفيذي لصندوق أبراج للرعاية الصحية، من منصبه، ساعياً وراء فرص جديدة.

وأضافت أن أندرو كوري، سيتولى إدارة الأنشطة اليومية للصندوق.

وأوضح أنه يجري حالياً البحث عن بديل لخوار، وسيتم إعلام الموظفين فور إيجاد المرشح للمنصب، بحسب وكالة رويترز.

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وكشفت المعلومات الواردة من المحاكم البريطانية أن المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة أبراج الإماراتية لا يزال قيد الاحتجاز بسبب عدم سداده للكفالة البالغة 15 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 20 مليون دولار أمريكي والتي يعتقد أنها أعلى كفالة أمرت بها محكمة بريطانية على الإطلاق

يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على عارف نقفي الرئيس التنفيذي والمدير الشريك لشركة الاستثمار المباشر أبراج كابيتال منتصف الشهر الماضي بسبب اتهامات وجهتها إليه الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.