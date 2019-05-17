«إم.بي.إل.إم»: «الإمارات» الأفضل في الأداء تليها «الاتحاد للطيران»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



احتلت صناعة السفر المرتبة الأخيرة، من 15 صناعة في تقرير «إم.بي.إل.إم» 2019، وهي أكبر دراسة للعلامات التجارية التي تقوم على أساس الألفة والمشاعر بين المستهلك والعلامة التجارية. وقد جاءت هذه المرتبة أقل من عام 2018 حيث أتت في المرتبة رقم 10. وتصدرت شركة طيران الإمارات، المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي، تليها الاتحاد للطيران (التي ارتفعت من المرتبة 4 إلى المرتبة 2)، أما الخطوط الجوية التركية، الطيران العماني، العربية للطيران، الخطوط الجوية السعودية، طيران الهند، الخطوط الجوية الفرنسية، «فلاي دبي»، «إنديجو»، فقد احتلت المراكز العشرة الأولى على الترتيب نفسه.

ويرتبط الأداء الضعيف لهذه الصناعة بالتراجع في الأداء المالي. حيث نشرت شركة «ستاتيستا» المتخصصة بدراسات وإحصاءات السوق، انخفاض صافي أرباح شركات الطيران التجارية في جميع أنحاء العالم، ففي عام 2017، بلغت الأرباح العالمية 37.7 مليار دولار، مقارنة ب 32.5 مليار دولار في عام 2018. ووفقاً للأداء الاقتصادي لاتحاد النقل الجوي الدولي، تواجه شركات الطيران في الشرق الأوسط تباطؤاً حاداً في نمو القدرات وفي الأرباح الصافية بعد الضريبة قدرها 0.6 مليار دولار في عام 2018. ويتزامن هذا مع أحدث الأخبار من طيران الإمارات حول التحديات التي تواجه الشركة لتحقيق أرباح في ظل وجود دولار قوي، وارتفاع أسعار النفط.

ويتم تعريف مدى ألفة العلامة التجارية كرابط عاطفي يقيس ويعزز الولاء بين المستخدم والعلامة التجارية التي يستخدمها، وتتفوق العلامات التجارية الأكثر ألفة على أفضل العلامات التجارية في مقياس «S&P»، ومقياس«فورتيشن 500» من حيث الإيرادات والأرباح على مدى السنوات ال10 الماضية، وفقاً لتقرير ألفة العلامة التجارية لعام 2019. وتستفيد «إم.بي.إل.إم» من تقرير الدراسة السنوية للعلامات التجارية، في مساعدة عملاء العلامات التجارية على إنشاء علاقات قوية مع العلامة التجارية وقياسها، والمحافظة عليها.

وقال ويليام شينتاني، الشريك الإداري في «إم. بي. إل. إم»، دبي: «تدل نتائج صناعة السفر لهذا العام على مقدار العمل الذي يجب أن تعمل عليه هذه الصناعة لتعزيز روابط الألفة مع عملائها، حيث تحتل صناعة السفر المرتبة الأولى بين جيل الألفية.} صنف جيل الألفية (من 18 إلى 34 عاماً) فئة صناعة السفر في المرتبة الأولى كأفضل صناعة تشعرهم بالألفة.

* طيران الإمارات الخيار الأول بين جميع الفئات العمرية والجنس والديموغرافيا على حسب الدخل.

* تم اعتبار الاتحاد للطيران من بين أفضل العلامات التجارية للعملاء التي «لا يمكن العيش من دونها».

* تتمتع الخطوط الجوية التركية بأكبر نمو إجمالي في التصنيف في هذه الصناعة.