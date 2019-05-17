«دبي الإسلامي» الأنشط بـ 24 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.34% إلى 2575 نقطة، بتداولات ب 160 مليون بتنفيذ 2471 صفقة، توزعت على 130.2 مليون سهم؛ وارتفعت أسهم 12 شركة وهبوط 19 ، وثبات 5.

من أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها: السلام القابضة بإغلاق 0.439 درهم بنسبة 6.55%، ثم دار التكافل بإغلاق 0.495 درهم بنسبة 5.32%، ثم أمان بإغلاق 0.450 درهم بنسبة 2.27%، ثم دي إكس بي إنترتينمنتس بإغلاق 0.189 درهم بنسبة 2.16، ثم السلام السودان بإغلاق 1.17 درهم بنسبة 1.74%.

بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها، «الاستشارات المالية» بإغلاق 0.324 درهم بنسبة 10%، ثم «أرابتك القابضة» بإغلاق 1.60 درهم بنسبة 6.97%، ثم «الإثمار القابضة» بإغلاق 0.236 درهم بنسبة 5.22%، ثم «آن ديجيتال سيرفسس» بإغلاق 0.199 درهم بنسبة 4.78%، ثم «الاتحاد العقارية» بإغلاق 0.310 درهم بنسبة 2.82%.

وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، حقق «دبي الإسلامي» تداولات بقيمة 24,1 مليون درهم ثم «إعمار العقارية» 22,59 مليون درهم ثم «جي إف إتش المالية» 16.2 مليون درهم ثم «أرابتك القابضة» 13,58 مليون درهم ثم تكافل الإمارات12,2 مليون درهم.