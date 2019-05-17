2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، حوالي 2.9 مليار درهم.

وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 827 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم، و748 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 900 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، تلتها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 6 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 73 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 63 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 128 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.3 مليار درهم، منها 72 رهناً لأراضٍ بقيمة 1.1 مليار درهم، و116 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 250 مليون درهم، وأخرى في منطقة القوز الصناعية الثانية بقيمة 150 مليون درهم.

(وام)