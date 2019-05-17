588 مليوناً مكاسب التأمين في الربع الأول بنمو 6%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



ارتفعت أرباح شركات التأمين المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين «29 شركة» بنمو طفيف بمقدار 6% خلال الربع الأول الماضي، لتصل إلى 588 مليون درهم مقارنة مع 556 مليوناً في الفترة المماثلة من 2018.

وبحسب النتائج المالية للشركات؛ حققت 17 شركة نمواً في أرباحها حيث جاءت «أورينت للتأمين» أعلى الشركات ربحية بقيمة تتجاوز 166 مليون درهم، مقارنة مع 154 مليون درهم بنمو 8%، كما حققت «أمان» أداء قوياً بنمو 200% إلى 4.5 مليون درهم مقارنة مع 1.5 مليون درهم، و«دبي للتأمين» إلى 24 مليوناً، مقارنة مع 8 ملايين درهم، و«عمان» بنمو 72% إلى 55 مليوناً مقارنة مع 32 مليون درهم، وتحولت «التأمين فيدلتي المتحدة» إلى الربحية بنمو 133% لتصل إلى ربع مليون درهم، مقارنة مع خسائرها في الربع الأول 2018، والتي قدرت بنصف مليون درهم، كما قلصت «أكسا الهلال الأخضر» من خسائرها إلى 800 ألف درهم مقارنة مع خسائر تجاوزت مليون درهم عن الفترة المماثلة في 2018. فيما حافظت «العين الأهلية» على مستوى أرباحها عند 15 مليون درهم، وتراجعت أرباح «تكافل الإمارات» 85% إلى 300 ألف درهم مقارنة مع مليوني درهم عن الفترة المماثلة في 2018، و«دار التكافل» إلى مليوني درهم مقارنة مع 3 ملايين درهم، و«رأس الخيمة» إلى 1.5 مليون درهم مقارنة مع 3.5 مليون درهم، و«الشارقة» إلى 4 ملايين مقارنة مع 8 ملايين درهم عن 2018، في حين عمقت شركة «أورينت يو أن بي تكافل» من خسائرها إلى 5 ملايين درهم مقابل خسائرها في 2018 والتي بلغت 3 ملايين درهم.