«هواوي».. أزمة ثقة تتخطى الرسوم الجمركية في صراع القطبين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت الصين أمس الخميس، الولايات المتحدة من إلحاق مزيد من الأضرار بالعلاقات التجارية بعدما حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخول معدات مجموعة الاتصالات الصينية الكبيرة هواوي إلى الأسواق الأمريكية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غاو فينج، في مؤتمر صحفي أسبوعي: «نحض الولايات المتحدة على وقف سلوكها الخاطئ، وتجنب إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية». وأكد جاو: «قالت الصين مراراً إنه يجب عدم إساءة استغلال مسائل الأمن القومي»، مضيفاً أن الصين ترفض بحزم اتخاذ أي بلد إجراءات أحادية الجانب بحق كيانات صينية بموجب قوانينه المحلية. وأوضح أن بكين تطلب دائماً من شركاتها الالتزام بقواعد وقوانين البلدان التي تعمل فيها، مشيراً إلى أن الصين ستتخذ إجراءات حازمة «لحماية المصالح القانونية لشركاتها». ورفع ترامب مستوى معركة واشنطن ضد هواوي مع منعه بيع معدات الشركة العملاقة في الولايات المتحدة، ووضعها على لائحة الشركات المشبوهة التي لا يمكن القيام بعمليات تجارية معها بدون تصريح مسبق.

واستهدفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، بعقوبات صارمة لتضيف عنصراً جديداً يسهم في تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت وزارة التجارة إنها أضافت هواوي تكنولوجيز و70 شركة تابعة لها إلى «قائمة الكيانات» الخاصة بها، في خطوة تمنع الشركة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية بدون موافقة الحكومة. وقال وزير التجارة ويلبور روس، في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب أيد القرار «لمنع استخدام كيانات يمتلكها أجانب للتكنولوجيا الأمريكية بطرق قد تقوض الأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية». كما وقع ترامب الأربعاء، أمراً تنفيذياً يمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات اتصالات تصنعها شركات يعتقد أنها تشكل خطورة على الأمن القومي.

ولم يحدد الأمر على وجه الخصوص أي دولة أو شركة، لكن مسؤولين أمريكيين صنفوا هواوي في وقت سابق باعتبارها «تهديداً» ومارسوا ضغوطاً على حلفاء لعدم استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.

وتنفي هواوي أن تكون منتجاتها تشكل تهديداً أمنياً. وقالت إنها «مستعدة وراغبة في الحوار مع الحكومة الأمريكية واتخاذ إجراءات فعالة لضمان أمن المنتج».

وأضافت أن تقييد عملها في الولايات المتحدة «لن يترك لأمريكا سوى بدائل أقل جودة وأعلى تكلفة، مما يعني تخلفها عن الركب في نشر تكنولوجيا الجيل الخامس، وهو ما سيضر في نهاية الأمر بمصالح الشركات الأمريكية والمستهلكين».



التوترات تتفاقم



وبشأن المحادثات، أعلنت الصين أمس، أنه «ليست لديها معلومات بشأن الخطة الأمريكية» لزيارة بكين لمواصلة محادثات التجارة، وسط تفاقم التوترات التجارية بين العملاقين الاقتصاديين. وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أعلن الأربعاء في واشنطن، أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ أنه سيسافر على الأرجح إلى بكين في المستقبل القريب لمواصلة محادثات التجارة، وفق ما ذكر العديد من وسائل الإعلام. وانتهت المحادثات بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي بتأكيد الجانبين أنهما سيواصلان المفاوضات على الرغم من إعلان الرئيس دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة. وتعمل إدارة ترامب أيضاً على خطط لفرض رسوم عقابية على أغلبية السلع الصينية المتبقية، وقالت الأربعاء، إنها ستفرض قيوداً جديدة على مجموعة الاتصالات الصينية الكبيرة هواوي.



حصان طروادة

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ومنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات الاتصالات الأمريكية من التزوّد بمعدات تصنعها شركات أجنبية، وتعتبر مصدر خطر أمني، يستهدف بطبيعة الحال الصين. وفيما أعلن ترامب حالة «طوارئ وطنية» كي يتمكن من إصدار الأمر التنفيذي الذي كان منتظراً، وينطبق خصوصاً على هواوي، ردت الأخيرة على هذه الإجراءات بالقول إن تلك «القيود غير المعقولة تنتهك» حقوقها. وأضافت أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى «استخدام الولايات المتحدة لبدائل أقل جودة وأعلى ثمناً» في مجال شبكة الجيل الخامس للهواتف الذكية. وتقدّم هواوي نفسها على أنها «الرائدة بلا منازع في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس» لشبكات الهاتف النقال.

وبرر البيت الأبيض من جهته هذا الإجراء بوجود «خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة، مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولايات المتحدة».

وبالنسبة لبكين، فإن الأمر مناورة خادعة تهدف إلى تشويه المنافسة. ويرمي الأمر التنفيذي الأمريكي إلى التصدّي «للأعمال الخبيثة التي تسّهل شبكة الإنترنت حصولها، بما في ذلك التجسس الاقتصادي والصناعي على حساب الولايات المتحدة وشعبها».

وهذا أقصى إجراء حتى الآن تتخذه إدارة دونالد ترامب ضد قطاع التكنولوجيا الصيني الآخذ بالتوسع، خصوصاً في الدول الناشئة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

ويسيطر قطاع التكنولوجيا على المنافسة التجارية الدائرة حالياً بين بكين وواشنطن. وتتبادل القوتان الاقتصاديتان فرض الرسوم الجمركية، في نزاع أطلقه ترامب منذ أن جعل الصين هدفه المفضّل خلال حملته للرئاسة عام 2016.

وكانت السلطات الصينية قالت في ردّها على سؤال عن إمكانية لجوء واشنطن إلى مثل هذا الإجراء، إنها ترفض أي سوء استخدام للسلطة يهدف لإقصاء الشركات الصينية من المنافسة الحرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج حينها، «إن الولايات المتحدة تستخدم منذ فترة قوتها لتشويه سمعة الشركات الصينية عمداً، ودفعها إلى الوراء بأي ثمن، وهو أمر ليس عادلاً ولا محترماً». واتهم المسؤول الصيني واشنطن باللجوء إلى «ذريعة الأمن القومي» لمنع الشركات الصينية من الاستثمار في الولايات المتحدة واكتساب حصة في السوق الأمريكية.

وتقود الولايات المتحدة منذ أشهر حملة على رأسها وزير الخارجية مايك بومبيو، ضد هواوي التي يشتبه بأنها تقوم بعمليات تجسس لصالح بكين. وضاعفت وزارة الدفاع الأمريكية من جهتها تحذيراتها في هذا الإطار.

ومنعت الولايات المتحدة الشركة الصينية من نشر شبكات الجيل الخامس للاتصالات على أراضيها، وهي تسعى إلى إقناع حلفائها الغربيين للقيام بالمثل، مع التحذير من مخاطر تعرضها للتجسس؛ إذ تتيح تكنولوجيا الجيل الخامس اتصال العديد من المعدات، من السيارات وحتى كاميرات المراقبة، بالإنترنت.



توقيف مينج



والعام الماضي، أوشكت شركة «زد تي اي» الصينية على الانهيار مع منع الولايات المتحدة إياها لعدة أشهر من شراء رقائق إلكترونية لا تنتج إلا في الولايات المتحدة. وما زاد الأمور سوءاً، توقيف المديرة المالية لهواوي في فانكوفر في ديسمبر بطلب من القضاء الأمريكي.

ويشتبه بأن مينج وانجو كذبت على المصارف لتمكن هواوي من الدخول إلى السوق الإيرانية بين عامي 2009 و2014، في خرق للعقوبات الأمريكية. وهي مهددة بتسليمها الولايات المتحدة. واعتمد العديد من النواب الأمريكيين، ديمقراطيين وجمهوريين على السواء، موقفاً أكثر حذراً تجاه شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل هواوي و«زد تي اي». وهاتان الشركتان على علاقة وثيقة بالسلطات الصينية.

ورأى السناتور الجمهوري توم كوتون، أن «شركات الاتصالات الصينية مثل هواوي هي ذراع تابعة للحزب الشيوعي الصيني ومكلفة بجمع المعلومات».

من جهته، اعتبر السناتور المقرب من ترامب أن المعدات الإلكترونية التي تبيعها تلك الشركات هي أشبه «بحصان طروادة» يشكّل مصدر تهديد لكل شبكات المعلوماتية في العالم. (وكالات)



اقتراح قانون في الكونجرس يقيد تأشيرات الطلاب الصينيين

قدم الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي اقتراح قانون يمنع أي طالب أو باحث مرتبط بالجيش الصيني من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، في إجراء أثار الأربعاء، حنق بكين التي تدور بينها وبين واشنطن حرب تجارية ضارية.

واقتراح القانون الذي قدّمه في نفس الوقت الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب، لا يزال أمامه طريق طويل لاجتيازه كي يتم في نهاية المطاف إقراره، ولم يتم حتى الساعة تحديد أي موعد للتصويت عليه في أي من المجلسين.

ويدعو اقتراح القانون الحكومة الأمريكية إلى وضع قائمة بالمؤسسات العلمية والهندسية المرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني من أجل «حظر الأفراد العاملين في هذه المؤسسات العسكرية الصينية، أو الذين ترعاهم هذه المؤسسات، من الحصول على تأشيرات طلاب أو باحثين لدخول الولايات المتحدة».

وقال السناتور الجمهوري تشاك جراسلي، أحد مؤيدي النص: «يجب أن تخصص تأشيرات الطلاب والباحثين للمواطنين الأجانب الذين يرغبون في المساهمة في جامعاتنا ومراكز البحوث، وليس لخصومنا الأجانب وللجواسيس الذين يريدون إلحاق الأذى بنا. لقد استفادت الصين منا لفترة طويلة جداً».

بدوره قال السناتور توم كوتون، إن «جيش التحرير الشعبي الصيني بصدد تسليح نفسه بمساعدة جامعات وشركات تكنولوجيا متطورة أمريكية»، معتبراً اقتراح القانون «إجراء بسيطاً للدفاع عن النفس».

ولا يزال مصير اقتراح القانون مبهماً في ظل الشرخ الحاصل في الكونجرس المنقسم بين مجلس نواب يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس شيوخ يسيطر عليه الديمقراطيون.

ولم تعلن المعارضة الديمقراطية صراحة رفضها لاقتراح القانون، مؤكدة أنها ستبحث في الموضوع وستدرس النص.

غير أن الصين لم تنتظر إقرار النص كي تعبر عن امتعاضها من هذه الخطوة. وقال جنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الولايات المتحدة «تقوم منذ بعض الوقت بمضايقة» الأساتذة والطلاب والعلماء الصينيين. وأضاف: «نأمل أن تتمكن الأطراف المعنية في الولايات المتحدة من أن تراقب بموضوعية ونزاهة المبادلات بين الجانبين، وأن تتوقف عن فرض قيود على المعلمين والطلاب الصينيين» الذين يرغبون في الذهاب إلى الولايات المتحدة.

وأعرب المسؤول الصيني عن أمله في أن يتم تعزيز «التعاون بين البلدين، بدلاً من زرع عراقيل».