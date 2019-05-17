أسهم «توماس كوك للسياحة» لأدنى مستوى منذ 2012



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسهم شركة توماس كوك البريطانية المثقلة بالديون للسياحة، أمس، لأدنى مستوى منذ عام 2012، في ظل تفاقم سوء الوضع المالي للشركة.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن الأسهم انخفضت 22% في، فيما تعد أكبر نسبة انخفاض منذ 27 نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي، لتصل الأسهم لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2012.

وكانت «توماس كوك» فقدت أكثر من ثلث قيمتها هذا العام بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة 75% عام 2018، لتبلغ 306 ملايين جنية استرليني.

يشار إلى أن الشركة اضطرت لخفض قيمة فرعها في المملكة المتحدة بواقع 1.1 مليار جنيه استرليني بسبب الغموض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة إنها سوف تحصل على حزمة إنقاذ تقدر ب 300 مليون جنيه (385 مليون دولار) في حال أحرزت تقدماً في عملية بيع طائرتها.

ويذكر أن ديون الشركة ارتفعت بنسبة 40%، كما أنه من المتوقع تراجع إيرادات النصف الثاني من العام، الذي يعد موسم الذروة السياحي.

وقالت الشركة إن موجة الطقس الحار التي ضربت أوروبا العام الماضي قوضت الطلب على قضاء عطلات، كما أن المواطنين البريطانيين مستمرون في تأجيل خطط سفرهم بسبب الغموض بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.(د ب ا)