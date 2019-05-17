شكرا لقرائتكم خبر عن «الرمز كابيتال» موفر سيولة لـ «الاتحاد العقارية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الرمز كابيتال، إحدى الشركات التابعة ل «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» عن إعادة تعيينها كموفر للسيولة لشركة الاتحاد العقارية، بعد الحصول على موافقة سوق دبي المالي.

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