إدراج «دانة غاز» ضمن مؤشر MSCI للشركات الصغيرة

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أعلنت «دانة غاز»، أكبر شركة إقليمية خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، عن إدراجها ضمن مؤشر الشركات الصغيرة الخاص بمؤسسة «مورجان ستانلي» (MSCI) اعتباراً من 27 مايو/ أيار 2019.

ويضم مؤشر MSCI للشركات الصغيرة شركات ذات رأس مال صغير من 24 دولة من الأسواق الناشئة حول العالم. ويصل مجموع الشركات المدرجة في المؤشر اليوم إلى 1571 شركة، أي نحو 14% من قيمة رأس المال المعدل لأسهم حرة التداول في الأسواق لكل دولة. ويركز مؤشر MSCI للشركات الصغيرة بشكل أكبر على الخصائص الاقتصادية والقطاعية المحلية بالمقارنة مع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. ونجحت دانة غاز في الدخول إلى هذا المؤشر العالمي الذي يضم 23 دولة من الأسواق الناشئة منها دولة الإمارات.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: يشكل إدراج «دانة غاز» ضمن مؤشر مورجان ستانلي للشركات الصغيرة إنجازاً مهماً يرسّخ مكانة الشركة الرائدة ويعزز جاذبيتها للمؤسسات الاستثمارية، ويعكس ذلك التقدم الذي حققناه خلال العام الماضي، لا سيما التوصل إلى اتفاقية تسوية نهائية وكاملة في إقليم كردستان العراق، ونجاحنا في استكمال مشروعين مهمين خلال عام 2018 الأمر الذي عزز إنتاجيتنا بشكل كبير، وسيسهم في زيادة في الإيرادات السنوية هذا العام تُقدر ب 50 مليون دولار.