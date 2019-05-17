3.84 مليار دولار أرباح «وول مارت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاقت أرباح مجموعة «وول مارت» لتجارة التجزئة توقعات المحللين للربع الأول من العام، إلا أن مبيعاتها تراجعت قليلاً.

فقد أعلنت الشركة عن صافي دخل 3.84 مليار دولار مقارنة مع 2.13 مليار دولار خلال الفصل الأول من 2018. وشهدت عمليات التسويق الإلكتروني زيادة لافتة بلغت 37% مقارنة مع 33% للربع الأول من عام 2018 مدفوعة بنمو مبيعاتها داخل الولايات المتحدة وبنمو مبيعات الملابس و الأزياء.

وقد انتعش سهم الشركة وحقق زيادة 2%. وبلغ متوسط ربحية السهم 1.13 دولار، بينما بلغ إجمالي العائدات 123.93 مليار دولار.