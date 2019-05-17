«أدنوك للتوزيع» تستعرض الإنجازات منذ طرح أسهمها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



استضافت شركة «أدنوك للتوزيع» أمسية سحور رمضانية أقيمت في فندق «ريتز كارلتون أبوظبي» مؤخراً على شرف مستثمريها وشركائها التجاريين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والتي أقيمت ضمن برنامج التواصل مع المستثمرين الذي ضم أيضاً استضافة فعاليات مؤتمر أيام أسواق المال في مدينتي لندن ونيويورك، ويهدف برنامج التواصل مع المستثمرين إلى التفاعل مع المساهمين والمستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، وتوضيح أهم التطورات منذ الطرح العام الأولي لأسهم الشركة في شهر ديسمبر من العام 2017، إضافة إلى عرض خطط الشركة المستقبلية.

واستعرض أعضاء الفريق الإداري لشركة «أدنوك للتوزيع» خلال الأمسية الإنجازات التي أحرزتها الشركة منذ الطرح العام الأولي لأسهمها وحتى اليوم، كما سلطوا الضوء على الأداء المتميز للشركة، ونموها الذي يستمد الزخم من ازدهار شتى مجالات أعمالها، خاصة ضمن قطاعي الوقود والبيع بالتجزئة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان الشركة مؤخراً عن مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التي تستهدف تسجيل أرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء للدين، تتخطى مليار دولار بحلول العام 2023، والالتزام ببرنامج فعال لخفض التكاليف، إضافة إلى إقرار سياسة تصاعدية جديدة لتوزيع الأرباح في شهر أبريل الماضي.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: «نحن سعداء للغاية بانضمام مستثمرينا وشركائنا التجاريين الكرام إلينا في هذه الأمسية المميزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقد أتاح لنا هذا اللقاء فرصة مثالية للتعبير عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع الشركاء الذين لعبوا دوراً محورياً في تعزيز مسيرة نجاحنا كشركة مُدرجة من خلال دعمهم لرؤيتنا وإيماننا الراسخ بآفاق النمو الواعدة التي تنتظر شركة أدنوك للتوزيع خلال المرحلة المقبلة، حيث امتاز اللقاء بأجواء التعاون والروح الجماعية، كما أسهم في تعزيز علاقاتنا المثمرة مع أهم الشركاء وأصحاب المصلحة لدينا».