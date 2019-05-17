شكرا لقرائتكم خبر عن 2.33 تريليون أصول أكبر 9 شركات مدرجة في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تضمنت القائمة السنوية «Global 2000» التي أصدرتها مجلة « فوربس» الأمريكية لأكبر الشركات العامة في العالم للعام 2019، 9 شركات عامة من الإمارات، بلغ إجمالي قيمة أصولها 2.33 تريليون درهم (639.2 مليار دولار)، حيث احتل بنك أبوظبي الأول المرتبة الأولى كأكبر شركة عامة على مستوى الدولة، وال 333 على مستوى العالم، بإجمالي أصول بلغت قيمتها نحو 740 مليار درهم (202.6 مليار دولار)، وبقيمة سوقية بلغت 174 مليار درهم.

واحتلت شركة «اتصالات» المرتبة 384 على مستوى العالم بإجمالي أصول تبلغ نحو 125 مليار درهم (34.1 مليار دولار) وقيمة سوقية تبلغ نحو 144 مليار درهم (39.4 مليار دولار)، متبوعة ببنك الإمارات دبي الوطني الذي احتل المركز 510 عالمياً، بأصول تبلغ 497.1 مليار درهم (136.2 مليار دولار).

وجاء بنك أبوظبي التجاري في المركز 784 عالمياً بإجمالي أصول تبلغ قيمتها 278.1 مليار درهم (76.2 مليار دولار)، متبوعاً بشركة «إعمار العقارية» في المرتبة 827 عالمياً بأصول تبلغ 111.3 مليار درهم (30.5 مليار دولار)، تلتها موانئ دبي العالمية التي جاءت في المركز 851، بإجمالي أصول تبلغ 96.7 مليار درهم (26.5 مليار دولار)، وبنك دبي الإسلامي في المركز 926 بأصول تبلغ 222.2 مليار درهم (60.9 مليار دولار)، وبنك المشرق في المركز 1468 بأصول 139 مليار درهم (38.1 مليار دولار)، نهاية بمصرف أبوظبي الإسلامي الذي جاء في المركز 1473 عالمياً بإجمالي أصول تبلغ قيمتها 124.4 مليار درهم (43.1 مليار دولار).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 2.33 تريليون أصول أكبر 9 شركات مدرجة في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.