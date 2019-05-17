5 شروط للإعلانات والحملات الترويجية للسلع في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن 5 شروط للإعلانات والحملات الترويجية للسلع والخدمات، وهي: الجدية في الإعلانات والعروض الترويجية، والدقة والوضوح في صيغة الإعلان أو الحملة، والتطابق بين الإعلان والعرض الترويجي وبين البضائع المشمولة، وعدم تضليل المستهلكين عبر عرض نماذج غير مشمولة بالعرض وبطريقة توحي بأنها مشمولة فيه، وطالبت بالإفصاح للمستهلكين بشكل مفصل عن كافة الشروط والأحكام التي تطلق على العرض قبل التعاقد، وأخيراً عدم استخدام أساليب الترويج الدعائي أو انتهاك خصوصية المستهلكين.

وأشارت في نشرة توعوية، أمس، إلى أنه من حق المزود القيام بما يرغب من الإعلانات والأنشطة الترويجية بغرض تسويق السلعة أو الخدمات التي يقدمها، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة

وحددت اقتصادية أبوظبي التزامات مزودي السلع المستعملة، وحقوق المستهلك عند شراء السلع المستعملة أو المجددة، أو التي تتضمن عيباً لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته. وقالت الدائرة، إنه يجب على المزود الإعلان عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاهر وواضح على السلعة نفسها، وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه، وعليه أن يشير إلى ذلك في العقد الذي يبرمه، أو في الفاتورة التي يصدرها.

ونصحت اقتصادية أبوظبي المستهلكين بالتأني قبل التعاقد، ومراجعة جودة السلعة والسعر المعروض، ودعت المستهلك إلى اصطحاب شخص آخر لمعاينة السلعة وتقييم جودتها.