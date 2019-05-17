بدء التشغيل التجاري للإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد



أكد المهندس عبد الرحمن المرزوقي، مدير خدمات الإنترنت في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن «اتصالات» و«دو»، قد بدأت التشغيل التجاري للإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت والمعروف ب «Ipv6» تحت إشراف «الهيئة»، والذي سيوفر إمكانات تقنية كبيرة وغير مسبوقة لعناوين الإنترنت، فضلاً عن تأمين المعلومات على الشبكة، مقارنة بالإصدار «IPv4» المستخدم حالياً.

أضاف، أن التشغيل التجاري للإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت «Ipv6»، يتم في الإمارات حالياً بصورة تدريجية، تمهيداً لطرحه بصورة أوسع خلال العام الجاري والمقبل، فيما توفر «اتصالات» و«دو» البنية التحتية الكاملة لهذا البروتوكول، وبما يواكب توجهات الإمارات تجاه الحكومة والمدينة الذكية وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة، والذكاء الاصطناعي، مؤكداً في الوقت نفسه على جاهزية شبكات الإنترنت في الدولة للتحول إلى «Ipv6» .

وأوضح المرزوقي، في تصريحات صحفية أن إصدار «Ipv6» سيعزز من قدرات الإمارات في تشغيل الإنترنت على الهواتف والأجهزة الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس،التي تعمل شركات الاتصالات على نشرها في أنحاء الدولة حالياً.

وأشار إلى أن بروتوكول الإنترنت «Ipv6» سيوفر عدداً غير محدود من عناوين الإنترنت في الدولة، كما سيوفر سعات ضخمة لحركة البيانات، فضلاً عن مستويات الحماية الكبيرة ضد عمليات قرصنة المعلومات، الأمر الذي يدعم توجهات الإمارات لإيجاد بنية تحتية متكاملة تضعها في الصدارة العالمية في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية.

وقال المرزوقي: يعتبر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، من أهم العوامل التي ستلعب دوراً كبيراً للتوسع في استخدام تقنيات «إنترنت الأشياء» (IoT) والمدن الذكية والاتصال بين آلة وآلة (M2M)، الأمر الذي سيساهم في التغلب على ندرة عناوين الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت «IPv4».

وتولي الإمارات جهوداً كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الاتصال، وضمان مستقبل أفضل لقطاع الإنترنت، والشركات العاملة في الدولة، لذا تقوم بصياغة أفضل الاستراتيجيات للتحول نحو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنتIPV6.