«نستله» تنوي بيع وحدة عناية بالبشرة لجهاز أبوظبي للاستثمار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «نستله» إنها تجري مفاوضات حصرية لبيع وحدتها الخاصة بالعناية بالبشرة لكونسورتيوم تقوده شركة «إي.كيو.تي بارتنرز» وجهاز أبوظبي للاستثمار، في صفقة قيمتها 10.2 مليار فرنك سويسري (10.12 مليار دولار).

وأضافت الشركة أنه من المتوقع إغلاق الصفقة المقترحة مع شركة الاستثمار المباشر «إي.كيو.تي»، ووحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار في النصف الثاني من العام الحالي، وستكون مرهونة بموافقة الجهات التنظيمية.

وأعلنت «نستله»، أكبر مجموعة للأغذية المعلبة في العالم، في بيان أنها ستصدر تحديثاً بشأن كيفية استخدام حصيلة الصفقة، وهيكل رأس المال الخاص بها مستقبلاً حينها.

وذكرت رويترز و«فايننشال تايمز»، أن «إي.كيو.تي» تضع اللمسات النهائية على الصفقة.

وطرح مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لنستله وحدة العناية بالبشرة للبيع في سبتمبر الماضي مع تحول المجموعة للتخلي عن القطاعات ضعيفة الأداء في محاولة للتصدي لانتقادات من مستثمر نشط يطالب بالإصلاح. وتبيع وحدة العناية بالبشرة التابعة ل«نستله» منتجات منها «سيتافيل»، و«برواكتف»، للبشرة و«ريستيلان» لعلاج التجاعيد، وأدوية لعلاج أمراض جلدية. (رويترز)