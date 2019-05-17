«وول ستريت» تفتح مرتفعة بدعم نتائج «سيسكو وول مارت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت وول ستريت مرتفعة، أمس، بدعم من نتائج قوية لشركتي: سيسكو، وول مارت، على الرغم من تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدراج شركة الاتصالات الصينية هواوي على قائمة سوداء، مما ضغط على أسهم شركات الرقائق.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 44.12 نقطة أو 0.17% إلى 25692.14 نقطة، كما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.84 نقطة أو 0.17% إلى 2855.80 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 10.43 نقطة أو 0.13% إلى 7832.58 نقطة.

كانت الأسهم الأمريكية قد أغلقت على ارتفاع، الأربعاء، مع ورود تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرجئ فرض الرسوم على واردات السيارات وأجزائها مما هدأ المخاوف المرتبطة بالنمو، رغم صدور بيانات اقتصادية مخيبة لآمال المستثمرين. ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 119.81 نقطة أو 0.47% إلى 25651.86 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.73 نقطة أو 0.59% إلى 2851.14 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 87.65 نقطة أو 1.13% إلى 7822.15 نقطة.

هذا وتراجعت الأسهم الأوروبية، أمس؛ بعد أن وضعت الولايات المتحدة عملاق الاتصالات الصيني هواوي على قائمة سوداء، مما يضيف عنصر مواجهة جديداً إلى النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، وقاد الخسائر المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالرسوم والأنباء المتعلقة بالصين.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية: إنها أضافت هواوي تكنولوجيز، إضافة إلى 70 شركة تابعة لها إلى «قائمة الكيانات» الخاصة بها، مما يمنع الشركة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية بدون موافقة الحكومة.

وساعدت أنباء وردت الأربعاء عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تأجيل تطبيق رسوم على واردات السيارات ومكوناتها، الأسهم الأوروبية على الارتفاع في أواخر الجلسة.

لكن قطاع شركات صناعة السيارات وتوريد مكوناتها الأوروبي تراجع مجدداً أمس. وتصدر سهم تيسن كروب قائمة الأسهم الأفضل أداء على المؤشر ستوكس 600؛ بعد أن ذكرت «رويترز» أن كون الفنلندية ربما تقدم عرضاً لشراء قطاع المصاعد التابع للشركة الألمانية العملاقة والبالغة قيمته 14 مليار يورو (15.7 مليار دولار). وقفزت أسهم كون 5%.

وقالت نستله إنها تجري محادثات حصرية لبيع وحدتها الخاصة بالعناية بالبشرة لكونسورتيوم تقوده شركة إي.كيو.تي بارتنرز في صفقة قيمتها 10.2 مليار فرنك سويسري (10.12 مليار دولار). واستقرت أسهم الشركة في التداولات.

وهوت أسهم توماس كوك نحو 20% بعد أن قالت المجموعة السياحية إن الضبابية الاقتصادية والسياسية ستؤثر في أرباحها هذا الصيف؛ بعد أن سجلت الشركة تفاقماً في الخسائر.

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً، أمس، في الوقت الذي تضررت فيه معنويات المستثمرين بفعل بيانات أمريكية ضعيفة وخلافات تجارية بين الصين والولايات المتحدة، بينما تراجعت البنوك؛ بفعل تقارير ضعيفة للأرباح.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.6% ليغلق عند 21062.98 نقطة. وتعززت المخاوف بشأن الحرب التجارية، والتي دفعت السوق اليابانية بالفعل للهبوط 5.4% منذ بداية الشهر.

وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية الأربعاء انخفاضاً مفاجئاً في إبريل/نيسان في الوقت الذي قلص فيه المستهلكون إنفاقهم وفقاً لوزارة التجارة الأمريكية. وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أن الإنتاج الصناعي الأمريكي انخفض أيضاً على نحو غير متوقع في إبريل/نيسان.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4% إلى 1537.55 نقطة، مع تراجع معظم القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية. واستقطبت القطاعات المرتبطة بالطلب المحلي مثل المرافق والبناء والسكك الحديدة المشترين. كما تراجعت أسهم شركات التصدير، مع انخفاض سهم فانوك 1.3% وتراجع سهم موراتا للتصنيع 5.2% ونزول سهم أدفانتست كورب 6.3%.

كما باع المستثمرون أسهم البنوك، مع تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.6% بعد أن أعلن البنك عن انخفاض نسبته 11.8 في المئة في صافي الربح للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2019. وهبط سهم مجموعة ميزوهو المالية 1.5% بعد أن تراجع صافي ربح المجموعة 83% إلى 96.6 مليار ين في السنة المالية الماضية، على الرغم من أن المجموعة تتوقع ربحاً صافياً بقيمة 470 مليار ين للسنة المالية الحالية. (وكالات)