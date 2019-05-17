شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة البريد: إقبال على خدمات شحن العدادات الكهربائية خارج القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مميكنة ويصل عددها إلى نحو 4 آلاف مكتب، تقدم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمجتمعية والمالية سواء تلك التى شهدت تطويرًا وباقى المكتب الموجودة فى الخطة، موضحًا أن جميع المكاتب تؤدى الخدمات نفسها ولا يختلف مكتب عن آخر.

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وأوضح الصغير، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تقدم غالبية الخدمات الحكومية عبر منافذها بنجاح ضمنهم خدمة إصدار شهادة براءة الذمة للمواطنين، وخدمة شحن عدادات الكهرباء، والتى تشهد إقبالاً كبيراً خاصة فى الأماكن البعيدة عن القاهرة إضافة إلى فواتير المياه والمحمول.

ويزداد دور هيئة البريد، خلال الفترة الحالية فى تعزيز خطة الشمول المالى، حيث تمتلك نحو 24 مليون عميل بحسابات التوفير، إضافة إلى 7 ملايين مستفيد لصرف المعاشات بمصر ما يمثل ثلث عدد سكان مصر بنحو 31 مليون مواطن، مستفيدا من انتشاره فى كافة ربوع مصر، وتميزه بتاريخ طويل من تقديم الخدمات إلى المواطنين، منذ إنشائها من 150 عامًا وحتى اليوم، فضلاً عن برامج التطور بمؤسسة البريد لتواكب التطور العصرى للحياة.