«تطوير بوابة الدرعية» تطرح فرص تدريب وتوظيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت هيئة تطوير بوابة الدرعية فعاليات المعرض الأول للتوظيف والتدريب الذي أقيم بمقر بلدية محافظة الدرعية، بهدف طرح عدد من الفرص الوظيفية والتدريبية واستعراض البرامج المستقبلية التي تقدمها الهيئة.

ونجح المعرض في جذب الكوادر الشبابية الوطنية من مجتمع الدرعية ومن شباب الوطن، فيما يأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى إتاحة الفرص المثمرة أمام أبناء المملكة لاستثمار مهاراتهم وقدراتهم في بناء الوطن، فضلا عن إكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم، وذلك عبر تعزيز قدرة المشروعات الطموحة على توليد فرص عمل متنوعة لأبناء الوطن وتحديدا المجتمع المحلي.

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وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري انزيريلو بأن المعرض يأتي كجزء من التزام الهيئة بالشراكة مع المجتمع المحلي وتطويره، وتستهدف إيجاد فرص عمل لأبناء الدرعية بشكل خاص والمملكة بشكل عام، عبر التوسع في عمليات تطوير وتأهيل المنطقة، وإقامة هذه المعارض بشكل دوري.

ترحيب بالكوادر النسائية

وأشار انزيريلو إلى أن الهيئة ترحب بالطاقات الشبابية والكوادر الطموحة، وبالأخص نساء هذا المجتمع، بهدف إكسابهن المزيد من الخبرات العملية، والتعرف على تاريخ وثقافة الدرعية، إلى جانب تقديم سيرهم الذاتية لفرص العمل المستقبلية والتدريب الداخلي وبرامج التطوع، مبينا أن الهيئة تبحث عن توظيف خبراء في عدد من المجالات، وتوسيع برنامج التدريب الداخلي الخاص بها، والذي يشتمل حاليا على مبادرات تعاون مع عدد من الجامعات السعودية.

يذكر أنه تم تأسيس هيئة تطوير بوابة الدرعية في يوليو 2017، لتكون الجهة المسؤولة عن حفظ وصون وتطوير موقع الدرعية التاريخي ليصبح إحدى أكبر وأهم الوجهات في العالم، ومعلما عالميا يرسخ القيم التراثية والتاريخية لضيوف الدرعية بمختلف أعمارهم.