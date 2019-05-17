صندوق النقد: احتياطات النقد الأجنبي لدى ساما جيدة للغاية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد صندوق النقد الدولي أن احتياطات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ما تزال عند مستويات جيدة للغاية، بما يعكس إيجابية التدابير المالية التي تتخذها المملكة.
وقال بيان بعثة صندوق النقد الدولي، «إن ربط سعر الصرف بالدولار هو النظام الأنسب للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها وطبيعته»، مضيفا أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ما تزال عند مستويات جيدة للغاية.
ووفقا للبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال مايو الحالي، تتمتع البنوك السعودية بالربحية والسيولة، كما تمتلك مستوى جيدا من رأس المال.
وأكد بيان الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية، مع تعافي الاقتصاد غير النفطي.
وتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي بنسبة 2.9% في 2019، مفيدا بأن زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ الإصلاحات دعما النمو الاقتصادي.
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