هيئة الاتصالات تطرح مسودة قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس وثيقة طلب مرئيات العموم حول مسودة «قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد»، وذلك بهدف مشاركة العموم في عملية إعداد التنظيمات ذات العلاقة، وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة والمهتمين لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم.

Advertisements

وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد وتحسين تجربتهم، من خلال وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين مقدم خدمات البريد والمستفيد منها.

وأشارت الهيئة إلى أن إعداد هذه الوثيقة يأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي لقطاع البريد، تماشيا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لهذا القطاع.

ودعت الهيئة المهتمين من العموم لإرسال مرئياتهم وملاحظاتهم، وذلك من خلال تقديمها عبر البريد الالكتروني (crpcitc.gov.sa)، وتسليمها يدويا (نسخة ورقية وأخرى الكترونية) في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعن طريق البريد (نسخة ورقية وأخرى الكترونية)، وذلك في موعد أقصاه 13 يونيو 2019، الساعة الثالثة ظهرا.